Костя Цзю: следующий бой Тима будет объединительным — за два пояса
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«Другие соперники всегда будут. Чарло не будет — будет другой. Сейчас Тимофей выходит против чемпиона WBC, у него будет объединение титулов», — цитирует Цзю-старшего «Чемпионат».
3 августа стало известно, что Тим Цзю без боя получит титул чемпиона в первом среднем весе по версии WBO.
18 июня австралийский боксёр российского происхождения победил мексиканца Карлоса Окампо. На его счету 23 выигрыша и ни одного поражения.
Ранее Тим Цзю заявил, что хочет стать главной звездой бокса.