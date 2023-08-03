Костя Цзю: следующий бой Тима будет объединительным — за два пояса

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю высказался о следующем поединке своего сына Тима Цзю.

«Другие соперники всегда будут. Чарло не будет — будет другой. Сейчас Тимофей выходит против чемпиона WBC, у него будет объединение титулов», — цитирует Цзю-старшего «Чемпионат».

3 августа стало известно, что Тим Цзю без боя получит титул чемпиона в первом среднем весе по версии WBO.

18 июня австралийский боксёр российского происхождения победил мексиканца Карлоса Окампо. На его счету 23 выигрыша и ни одного поражения.

Ранее Тим Цзю заявил, что хочет стать главной звездой бокса.