Агент Буффона опроверг информацию о переговорах с российскими клубами

Агент вратаря Джанлуиджи Буффона Сильвано Мартина ответил на вопрос, получал ли голкипер предложения из России.

«Честно говоря, у него не было никаких контактов с российскими клубами», — цитирует агента РИА Новости.

2 августа Буффон объявил о завершении карьеры. Он является воспитанником академии «Пармы». За итальянский клуб он играл с 1995-го по 2001 год, после чего присоединился к «Ювентусу», в котором провёл 17 лет и десять раз выигрывал чемпионат Италии. В 2018-м игрок перешёл в «Пари Сен-Жермен». В 2021 году вратарь вновь вернулся к «крестоносцам».

Ранее Виталий Кафанов объяснил, почему Буффон не перешёл в «Рубин».