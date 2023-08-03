Узнать больше

Бышовец: цели и задачи «Краснодара» посвящены футболу и его будущему

Короткая ссылка
Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец высказался о лидерстве «Краснодара» после двух туров чемпионата России.

«Их цели и задачи посвящены футболу и его будущему. Концепция клуба отличается от других. Мы видим, что удачное сочетание воспитанников и игроков в атаке, а также усиление практически на всех позициях дают результаты», — цитирует Бышовца Betonmobile.

В первых двух турах Российской премьер-лиги краснодарский клуб обыграл «Динамо» и «Сочи». Команда является лидером турнирной таблицы чемпионата России, набрав шесть очков.

Ранее Руслан Пименов назвал «Краснодар» главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить