Бышовец: цели и задачи «Краснодара» посвящены футболу и его будущему

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец высказался о лидерстве «Краснодара» после двух туров чемпионата России.

«Их цели и задачи посвящены футболу и его будущему. Концепция клуба отличается от других. Мы видим, что удачное сочетание воспитанников и игроков в атаке, а также усиление практически на всех позициях дают результаты», — цитирует Бышовца Betonmobile.

В первых двух турах Российской премьер-лиги краснодарский клуб обыграл «Динамо» и «Сочи». Команда является лидером турнирной таблицы чемпионата России, набрав шесть очков.

Ранее Руслан Пименов назвал «Краснодар» главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство.