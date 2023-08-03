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Дэвис: рады, что удалось победить и успешно начать сезон под грузинским флагом

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Фигуристка Диана Дэвис, выступающая в паре с Глебом Смолкиным за сборную Грузии, прокомментировала победу на турнире Ice Dance International в Лейк-Плэсиде (США).

«Дебютом довольны, был большой перерыв, и нам было необходимо начать где-то выступать. Рады, что удалось победить и успешно начать сезон под грузинским флагом», — цитирует Дэвис «Спорт-Экспресс».

По итогам двух выступлений дуэт получил от судей 191,82 балла и выиграл турнир.

Напомним, что Дэвис и Смолкин завершили переход в сборную Грузии 5 июля.

Ранее Этери Тутберидзе заявила, что не смотрела первое выступление Дэвис под флагом Грузии.

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