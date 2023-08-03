Дэвис: рады, что удалось победить и успешно начать сезон под грузинским флагом
«Дебютом довольны, был большой перерыв, и нам было необходимо начать где-то выступать. Рады, что удалось победить и успешно начать сезон под грузинским флагом», — цитирует Дэвис «Спорт-Экспресс».
По итогам двух выступлений дуэт получил от судей 191,82 балла и выиграл турнир.
Напомним, что Дэвис и Смолкин завершили переход в сборную Грузии 5 июля.
Ранее Этери Тутберидзе заявила, что не смотрела первое выступление Дэвис под флагом Грузии.