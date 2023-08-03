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Мишустин признался, что мало интересуется футболом

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Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, какой вид спорта ему больше всего нравится.

«Скажу честно, я не сильно увлекаюсь футболом. Мне больше нравится хоккей. Так случилось, что с детства я увлекался хоккеем. Даже, скажу честно, иногда пытаюсь играть в него, правда, не совсем регулярно», — цитирует Мишустина ТАСС.

При этом он подчеркнул, что иногда смотрит матчи чемпионата России по футболу.

Мишустин ответил на вопросы журналистов о спорте на встрече с победителями международных олимпиад по естественным и точным наукам.

Ранее Мишустин поздравил главу Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирину Винер с 75-летием.











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