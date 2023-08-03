Шалимов: Галактионов грамотно разложил игру «Локомотива» в матче с «Факелом»
«Галактионов грамотно разложил игру — в первом тайме борьба, тут полезнее Изидор, а во второй половине, с выходом Глушенкова, отлично разбирались в быстрых атаках — просто по-профессорски разыгрывали», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».
По его мнению, у «Факела» есть ощутимое преимущество своего поля — мяч не катится, трава густая, высокая.
«И в этой ситуации было очень много длинных передач на Дзюбу, и Артём почти все выиграл. Кстати, не вижу нарушения правил при голе Артёма — защитник просто проиграл борьбу», — добавил Шалимов.
Железнодорожники в матче второго тура РПЛ 30 июля в Воронеже разгромили «Факел» со счётом 4:1.
Ранее бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов рассказал, что хотел раньше работать в структуре столичного клуба.