Футболист «Рубина» Иву признался, что ему нравится Казань

Полузащитник казанского «Рубина» Угочукву Иву заявил, что он был впечатлён красотой столицы Татарстана.

«Мне очень понравилась Казань, очень красивый город и замечательные люди. Что касается команды, у нас есть очень хорошие, сильные стороны. Если вы посмотрите на две наши игры, я думаю, мы могли взять шесть очков. К сожалению, не получилось, потому что это тоже вопрос удачи», — цитирует Иву «Спорт-Экспресс».

Иву в 97 матчах за «Урарту» забил девять мячей и сделал пять результативных передач. С клубом из Еревана он стал чемпионом Армении в прошлом сезоне. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €450 тыс.

Ранее главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов заверил, что футболисты казанской команды смогут правильно настроиться на матч третьего тура чемпионата России по футболу с московским «Спартаком».