В «Париже» заявили, что работают над переходом Абдуллиной из «Челси»

Российская полузащитница лондонского «Челси» Алсу Абдуллина может продолжить карьеру во французском футбольном клубе «Париж».

«Мы заинтересованы в ней, будем очень рады предоставить ей возможность проявить свой талант в одной из лучших лиг мира», — цитирует представителя пресс-службы клуба из столицы Франции ТАСС.

22-летняя уроженка Актюбинского (Татарстан) выступает за «Челси» с декабря 2021 года. Абдуллина в составе лондонского клуба стала двукратной чемпионкой и обладательницей Кубка Англии. За сборную России в 43 матчах футболистка забила пять мячей.

Ранее отец футболистки «Челси» Абдуллиной рассказал, что в посёлке повесили баннер в её честь.





