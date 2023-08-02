Алдонин: с удовольствием согласился сыграть в ретроматче сборной России и «Спартака»
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«Это же уже не первый матч, который мы проводим. В Волгограде и Петербурге тоже были. С удовольствием согласился», — цитирует обладателя Кубка УЕФА «Матч ТВ».
Алдонин признался, что ожидает хорошей игры.
«Мы это делаем не только для себя, но и для болельщиков. Думаю, это классная возможность встретиться, пообщаться и порадовать любителей футбола хорошим матчем», — заключил футболист.
Ретроматч пройдёт 18 августа на стадионе «Открытие Арена».
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