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После победы в матче Кубка России в футболиста 2DROTS бросили предмет с трибуны

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Неприятный инцидент произошёл после окончания матча 1/256 финала плей-офф Кубка России по футболу между 2DROTS и «Сахалином».
После победы в матче Кубка России в футболиста 2DROTS бросили предмет с трибуны

Игрок столичной команды Алекс Шибаев пострадал после попадания в него банки, брошенной с трибуны по окончании встречи, сообщает «Матч ТВ».

Уточняется, что предмет попал футболисту в голову. Игрок упал на беговую дорожку, ему оказали медицинскую помощь. В данный момент Шибаев чувствует себя нормально.

Клуб Медийной футбольной лиги переиграл «Сахалин» (2:0) и оформил выход в 1/128 финала Кубка России. Отличились Денис Гудаев (70-я минута, пенальти) и Максим Фролов (73-я).

В следующем раунде 2DROTS встретится с «Муромом».

Ранее футболист медийной команды «Родина Медиа» Дмитрий Тарасов рассказал о задачах клуба в Кубке России.

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