После победы в матче Кубка России в футболиста 2DROTS бросили предмет с трибуны
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Игрок столичной команды Алекс Шибаев пострадал после попадания в него банки, брошенной с трибуны по окончании встречи, сообщает «Матч ТВ».
Уточняется, что предмет попал футболисту в голову. Игрок упал на беговую дорожку, ему оказали медицинскую помощь. В данный момент Шибаев чувствует себя нормально.
Клуб Медийной футбольной лиги переиграл «Сахалин» (2:0) и оформил выход в 1/128 финала Кубка России. Отличились Денис Гудаев (70-я минута, пенальти) и Максим Фролов (73-я).
В следующем раунде 2DROTS встретится с «Муромом».
Ранее футболист медийной команды «Родина Медиа» Дмитрий Тарасов рассказал о задачах клуба в Кубке России.