Рахимов заявил, что «Рубину» не нужна дополнительная мотивация на матч со «Спартаком»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов заверил, что футболисты казанской команды смогут правильно настроиться на матч третьего тура чемпионата России по футболу с московским «Спартаком».

«Перед игрой со «Спартаком» раздражаться не нужно, это всё-таки игра чемпионата. Да, достаточно серьёзный соперник с хорошими, качественными игроками, и настрой должен быть соответствующий», — цитирует Рахимова «Спорт-Экспресс».

Тренер также дал понять, что у Мацея Рыбуса растяжение икроножной мышцы. Футболист в ближайшее время вернётся к тренировкам в общей группе.

«Рубин» 5 августа примет на своём поле «Спартак». Красно-белые на старте чемпионата одержали две победы. Казанский клуб два раза сыграл вничью.

Ранее сообщалось, что бывшие футболисты московского «Спартака» Неманья Видич и Луис Робсон могут сыграть за столичный клуб в ретроматче со сборной России.