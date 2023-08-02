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Рахимов заявил, что «Рубину» не нужна дополнительная мотивация на матч со «Спартаком»

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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов заверил, что футболисты казанской команды смогут правильно настроиться на матч третьего тура чемпионата России по футболу с московским «Спартаком».
Рахимов заявил, что «Рубину» не нужна дополнительная мотивация на матч со «Спартаком»
  • РИА Новости

«Перед игрой со «Спартаком» раздражаться не нужно, это всё-таки игра чемпионата. Да, достаточно серьёзный соперник с хорошими, качественными игроками, и настрой должен быть соответствующий», — цитирует Рахимова «Спорт-Экспресс».

Тренер также дал понять, что у Мацея Рыбуса растяжение икроножной мышцы. Футболист в ближайшее время вернётся к тренировкам в общей группе.

«Рубин» 5 августа примет на своём поле «Спартак». Красно-белые на старте чемпионата одержали две победы. Казанский клуб два раза сыграл вничью.

Ранее сообщалось, что бывшие футболисты московского «Спартака» Неманья Видич и Луис Робсон могут сыграть за столичный клуб в ретроматче со сборной России.

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