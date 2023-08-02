Радимов: многим не нравится, что «Зенит» каждый год становится чемпионом

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов считает, что разговоры о глубине состава петербургского клуба сильно преувеличены.

«Не думаю, что у «Зенита» в данный момент состав сильнее нежели у остальных клубов. У нас в чемпионате есть команды с хорошим подбором футболистов. Возьмём «Локомотив»: Дзюба, Глушенков, Миранчук, Пиняев, Баринов. Все игроки сборной. Дальше «Спартак»: Промес, Зобнин, Соболев, Бонгонда, Джикия, Зиньковский. Плюс перешёл Медина. Это хороший состав. Особняком стоит ЦСКА, тут я согласен. Не знаю, что у армейцев происходит. У «Краснодара» отличная средняя линия: тот же Сперцян, которого хотят купить пол-Европы, Черников, Кривцов. Такой полузащите можно позавидовать. У «Динамо» есть Захарян, на которого большой спрос, есть Макаров, Нгамалё, Смолов, Тюкавин. Просто многим не нравится, что «Зенит» каждый год становится чемпионом», — сказал Радимов RT.

Также экс-хавбек сине-бело-голубых подчеркнул, что конкурентам «Зенита» необходимо правильно распоряжаться финансовыми средствами на трансферном рынке.

«Чемпионат должен быть интересным и конкурентным, борьба не должна заканчиваться за пять туров до конца, но это не проблемы «Зенита». «Спартак» купил Шамара Николсона за €8 млн — а он сидит на скамейке, вместо него играет Соболев. В своё время «Зенит» купил у «Рубина» Сердара Азмуна за €12 млн. Человек становился лучшим бомбардиром РПЛ. Кто мешал всем остальным купить адаптированного к нашему чемпионату Азмуна?» — резюмировал он.

Ранее Радимов поделился мнением об уходе из клуба с берегов Невы бразильского вингера Малкома.