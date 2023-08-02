Тарасова о словах Медведевой про российских хоккеистов ОИ-2018: странно слышать такое

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила слова двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой про вклад в допуск России до Олимпийских игр 2018 года.

«Мне немного странно слышать такое от Медведевой. Все очень много работали над той Олимпиадой и неправильно выделять одного человека. Но если ей так легче живётся, если ей так лучше воспринимается то время, то пусть так думает», — цитирует Тарасову Sport24.

Она также отметила, что главное сейчас — выступление наших спортсменов на будущей Олимпиаде 2024 года в Париже. Специалист также выразила надежду, что все работают над этим так же слаженно.

МОК в марте огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Олимпиада-2024 пройдёт в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее Медведева назвала поступок, которым гордится больше всего в жизни.