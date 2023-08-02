«Зенит» внёс Вендела в заявку на сезон-2023/24 РПЛ

«Зенит» внёс полузащитника Вендела в заявку на чемпионат России.

Об этом сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).

Бразилец 25 июля вернулся в расположение сине-бело-голубых. Полузащитник не был внесён в заявку «Зенита» на сезон-2023/24 Российской премьер-лиги (РПЛ). Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. 31 июля стало известно, что игроком санкт-петербургской команды заинтересовался итальянский «Наполи».

Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что «Зениту» не стоит продавать бразильского полузащитника Вендела, чтобы футболист осознал, что его поведение недопустимо.