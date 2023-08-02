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Янчук объяснил, как разрешение украинкам не жать руки россиянкам и белорускам скажется на теннисе

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Заслуженный тренер Виктор Янчук рассказал, как разрешение украинкам не жать руки россиянкам и белорускам повлияет на теннис.
Янчук объяснил, как разрешение украинкам не жать руки россиянкам и белорускам скажется на теннисе
  • Gettyimages.ru

«С другой стороны, обстановка в спорте сейчас не самая простая, ведь Россию и Белоруссию считают агрессорами. На первом плане уже находится политика. Плохо, что дошло до отказа от рукопожатий, и не знаю, поможет ли это сохранить доброжелательную атмосферу на теннисных турнирах. Не последуют ли другие проявления неуважения. Но это в любом случае лучше, чем недопуск отечественных спортсменов до международных соревнований. Если нашли такой выход из ситуации, пусть будет так. Главное — участие и борьба на стадионах. Остальное — вынужденная мера», — заявил он.

Ранее Евгений Кафельников заявил, что в его время сложно было представить, чтобы теннисисты не жали друг другу руки.

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