Узнать больше

Главный тренер «Днепра-1» заявил, что его игроки были отравлены накануне матча ЛЧ

Короткая ссылка
Главный тренер «Днепра-1» Александр Кучер высказался об игре команды в ответном матче квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим «Панатинаикосом».
Главный тренер «Днепра-1» заявил, что его игроки были отравлены накануне матча ЛЧ
  • © пресс-служба ФК "Днепр-1"

«У нас прошлой ночью отравились сразу восемь футболистов и семеро работников из персонала. Они не спали всю ночь. Некоторым было плохо в раздевалке, но они выходили на второй тайм. На поле было много игроков, которые были отравлены», — сказал тренер.

Вторая встреча на стадионе «Апостолос Николаидис» завершилась со счётом 2:2. С 75-й минуты «Днепр-1» играл в меньшинстве, красную карточку получил защитник Владимир Танчик.

В первой игре «Днепр-1» уступил «Панатинаикосу» с результатом 1:3. В третьем отборочном раунде Лиги чемпионов греческий клуб сыграет с «Марселем».

Ранее «Арис» обыграл БАТЭ и вышел в третий раунд квалификации Лиги чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить