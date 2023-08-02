Главный тренер «Днепра-1» заявил, что его игроки были отравлены накануне матча ЛЧ

Главный тренер «Днепра-1» Александр Кучер высказался об игре команды в ответном матче квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим «Панатинаикосом».

«У нас прошлой ночью отравились сразу восемь футболистов и семеро работников из персонала. Они не спали всю ночь. Некоторым было плохо в раздевалке, но они выходили на второй тайм. На поле было много игроков, которые были отравлены», — сказал тренер.

Вторая встреча на стадионе «Апостолос Николаидис» завершилась со счётом 2:2. С 75-й минуты «Днепр-1» играл в меньшинстве, красную карточку получил защитник Владимир Танчик.

В первой игре «Днепр-1» уступил «Панатинаикосу» с результатом 1:3. В третьем отборочном раунде Лиги чемпионов греческий клуб сыграет с «Марселем».

Ранее «Арис» обыграл БАТЭ и вышел в третий раунд квалификации Лиги чемпионов.