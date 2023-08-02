Романо: «Зенит» связался с «Байером» и попробует вернуть Азмуна

«Зенит» заинтересован в возвращении иранского нападающего Сердара Азмуна из «Байера».

По информации журналиста Фабрицио Романо, российские представители уже связались с немецким клубом. Отмечается, что есть ряд клубов, заинтересованных в подписании иранца, но «Зенит» ведёт себя активнее всех.

Нападающий перешёл из петербургского клуба в «Байер» зимой 2022 года. За немецкую команду в прошедшем сезоне иранец провёл 33 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Азмун попал в сборную худших игроков сезона Бундеслиги по версии ESPN.