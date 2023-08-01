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Мостовой: Промес — легенда «Спартака», один из лучших в РПЛ

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Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой назвал Квинси Промеса легендой красно-белых.

«107 голов за «Спартак» — это хорошая цифра. Он один из лучших футболистов в РПЛ. А теперь ему будет ещё проще, потому что Малком уехал. Промес — легенда «Спартака». Он уже много лет в команде», — цитирует Мостового «Чемпионат».

31 июля Промес обошёл Егора Титова в списке лучших бомбардиров клуба. Футболист забил гол в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Балтикой». Для него это 107‑й мяч за «Спартак». У Титова 106 мячей.

В прошедшем сезоне нидерландец забил 25 мячей и отдал десять результативных передач в 37 матчах за красно-белых во всех турнирах. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Промес написал обращение к фанатам команды.

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