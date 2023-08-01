РИА Новости: Щербакова тренируется с перерывами после перенесённого мононуклеоза

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова тренируется с перерывами после перенесённого мононуклеоза.

Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Во время сборов в Новогорске у фигуристки был обнаружен мононуклеоз — острое вирусное заболевание, при котором наблюдается лихорадка, увеличение лимфатических узлов, размеров печени и селезёнки. Она прервала подготовку и покинула базу.

Напомним, Щербакова не вошла в основной состав сборной России на следующий сезон. Фигуристка не участвовала в соревнованиях весь прошлый сезон из-за перенесённой в августе 2022 года операции.

Ранее в ФФККР сообщили, что Щербакова провела тренировку в «Хрустальном».