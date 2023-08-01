Харлан — об отказе от рукопожатия с россиянкой: была уверена, что всё замнётся

Украинская саблистка Ольга Харлан рассказала подробности инцидента на чемпионате мира по фехтованию в Милане.

«Уже ушла разминаться перед следующим боем. Тут мне говорят: «Ждём». Включаю трансляцию, вижу — она сидит. Начала осознавать, что что-то начинается. Но я была уверена, что всё это замнётся, а она уйдёт с дорожки», — приводит слова Харлан «Суспільне Спорт».

27 июля Международная федерация фехтования (FIE) дисквалифицировала Харлан на чемпионате мира из-за того, что она не пожала руку россиянке Анне Смирновой после победы в 1/32 финала.

28-го числа украинку допустили до командного турнира саблисток, а Международный олимпийский комитет (МОК) в виде исключения предоставил ей лицензию на участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Ранее Харлан заявила, что россиянка Смирнова провоцировала её на ЧМ.