Мажич — о перебитом пенальти в матче «Ахмат» — ЦСКА: это была ошибка арбитра

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич заявил, что арбитр Владислав Безбородов ошибся в матче «Ахмат» — ЦСКА Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Досконально изучили коммуникацию арбитров в том матче, а затем очень оперативно, не дожидаясь решения ЭСК, объяснили общественности, как именно проходил процесс принятия решения.

Да, это была ошибка арбитра, решение принято вне протокола VAR. И мы не будем скрывать её или оправдывать», — приводит слова Мажича «Спорт-Экспресс».

В первом тайме Безбородов назначил пенальти и показал жёлтую карточку защитнику ЦСКА Милану Гайичу за фол на Иване Олейникове. После того как Игорь Акинфеев отбил удар, Безбородов пересмотрел эпизод с помощью VAR и показал Гайичу красную карточку, позволив перебить пенальти.

Ранее Мажич заявил, что не станет официально объявлять о наказании Безбородова.