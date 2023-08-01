Мажич — о перебитом пенальти в матче «Ахмат» — ЦСКА: это была ошибка арбитра
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«Досконально изучили коммуникацию арбитров в том матче, а затем очень оперативно, не дожидаясь решения ЭСК, объяснили общественности, как именно проходил процесс принятия решения.
Да, это была ошибка арбитра, решение принято вне протокола VAR. И мы не будем скрывать её или оправдывать», — приводит слова Мажича «Спорт-Экспресс».
В первом тайме Безбородов назначил пенальти и показал жёлтую карточку защитнику ЦСКА Милану Гайичу за фол на Иване Олейникове. После того как Игорь Акинфеев отбил удар, Безбородов пересмотрел эпизод с помощью VAR и показал Гайичу красную карточку, позволив перебить пенальти.
Ранее Мажич заявил, что не станет официально объявлять о наказании Безбородова.