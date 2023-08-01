Глава судей РФС Мажич заявил, что не станет официально объявлять о наказании Безбородова

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич высказался о возможном наказании для Владислава Безбородова, работавшего на матче «Ахмат» — ЦСКА Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Официально мы никогда не станем объявлять наказания для судей ни за этот, ни за любой другой матч в будущем. Исключения составляют только дисциплинарные нарушения.

Конечно, это не значит, что я не буду разбираться в этой ситуации», — приводит слова Мажича «Спорт-Экспресс».

В первом тайме Безбородов назначил пенальти и показал жёлтую карточку защитнику ЦСКА Милану Гайичу за фол на Иване Олейникове. После того как Игорь Акинфеев отбил удар, Безбородов пересмотрел эпизод с помощью VAR и показал Гайичу красную карточку, позволив перебить пенальти.

Встреча на стадионе «Ахмат Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу красно-синих. Судья назначил за матч пять пенальти и показал три красные карточки.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев назвал чрезвычайным происшествием ошибку Безбородова.