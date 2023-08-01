НОК Латвии потребует объяснений от теннисистки Висмане за игру в паре с россиянкой
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«Во-первых, спортсмен сам выбирает, с кем играть. Во-вторых, за решения нужно нести ответственность.
Прежде всего, мы будем ждать объяснений спортсмена, а во-вторых, будет разговор с теннисным союзом», — приводит слова Лейниекса RUS LSM.
На прошлой неделе Висмане и Астахова выиграли турнир ITF в Хорбе-на-Неккаре (Германия) в парном разряде.
Ранее в Латвии выступили против участия россиян в Олимпийских играх в Париже.