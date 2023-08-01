ЭСК РФС рассмотрит момент с удалением Гайича в матче ЦСКА с «Ахматом»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрит момент с удалением защитника ЦСКА Милана Гайича в матче с «Ахматом» во втором туре РПЛ.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

В первом тайме главный арбитр Владислав Безбородов назначил пенальти в ворота гостей после нарушения Гайича на полузащитнике хозяев Иване Олейникове, показав защитнику армейцев жёлтую карточку. После того, как вратарь красно-синих Игорь Акинфеев отбил удар, судья пересмотрел эпизод с помощью VAR и удалил 26-летнего серба с поля, позволив перебить пенальти.

Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Владимира Федотова.

Ранее сообщалось, что Владислав Безбородов ошибочно разрешил перебить пенальти в матче второго тура РПЛ «Ахмат» — ЦСКА.