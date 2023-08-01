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Бородин объяснил решение отпраздновать победу в Кубке Израиля с российским флагом

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Защитник «Торпедо» Сергей Бородин объяснил решение отпраздновать победу «Бейтара» в Кубке Израиля с российским флагом.
Бородин объяснил решение отпраздновать победу в Кубке Израиля с российским флагом
  • Gettyimages.ru
  • © AlxeyPnferov

«У нас многонациональная команда. За день до финала ко мне подходит администратор: «Мы подготовили для всех иностранцев их флаги. Что ты думаешь?» Я, естественно, попросил подготовить и российский тоже.

Я родился в России, я русский и был горд», — приводит слова Бородина Sport24.

Бородин выступал за «Бейтар» на правах аренды во второй части сезона-2022/23. В июне 2023 года он перешёл в «Торпедо».

Ранее нападающий «Торпедо» Йорди Рейна сравнил жизнь в России и США.

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