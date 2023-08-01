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Защитник ЦСКА Гайич приглашен на заседание КДК после матча с «Ахматом»

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Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что защитник московского ЦСКА Милан Гайич приглашён на заседание после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
Защитник ЦСКА Гайич приглашен на заседание КДК после матча с «Ахматом»
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«31 июля КДК РФС получил письмо от ЦСКА об отмене карточки Милану. В связи с этим в установленном порядке КДК направил документ в ЭСК, а также пригласил на заседание самого игрока», — приводит слова Григорьянца «Спорт-Экспресс».

В первом тайме прошедшей на «Ахмат Арене» встречи главный арбитр Владислав Безбородов назначил пенальти в ворота гостей после нарушения Гайича на полузащитнике хозяев Иване Олейникове, показав защитнику армейцев жёлтую карточку. После того как вратарь красно-синих Игорь Акинфеев отбил удар, судья пересмотрел эпизод с помощью VAR и удалил 26-летнего серба с поля, позволив перебить пенальти.

Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Владимира Федотова.

Ранее сообщалось, что ЦСКА направил обращение в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку Гайича.

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