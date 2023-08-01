Защитник ЦСКА Гайич приглашен на заседание КДК после матча с «Ахматом»
- РИА Новости
- © Александр Вильф
«31 июля КДК РФС получил письмо от ЦСКА об отмене карточки Милану. В связи с этим в установленном порядке КДК направил документ в ЭСК, а также пригласил на заседание самого игрока», — приводит слова Григорьянца «Спорт-Экспресс».
В первом тайме прошедшей на «Ахмат Арене» встречи главный арбитр Владислав Безбородов назначил пенальти в ворота гостей после нарушения Гайича на полузащитнике хозяев Иване Олейникове, показав защитнику армейцев жёлтую карточку. После того как вратарь красно-синих Игорь Акинфеев отбил удар, судья пересмотрел эпизод с помощью VAR и удалил 26-летнего серба с поля, позволив перебить пенальти.
Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Владимира Федотова.
Ранее сообщалось, что ЦСКА направил обращение в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку Гайича.