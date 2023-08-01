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«Спартак» может принять участие в Зимнем кубке РПЛ

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Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о возможном участии команды в Зимнем кубке Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Спартак» может принять участие в Зимнем кубке РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Есть вероятность того, что «Спартак» примет участие в Зимнем кубке РПЛ. У нас есть определённые пожелания, которые очень важны с точки зрения подготовки на вторую часть сезона. Совместно с коллегами из РПЛ обсуждаем то, как всё это организовать», — приводит слова Малышева «Чемпионат».

После двух туров РПЛ красно-белые набрали шесть очков и занимают второе место в турнирной таблице.

Ранее гендиректор «Спартака» прокомментировал информацию о возможных санкциях в отношении клуба за переговоры с защитником греческого «Олимпиакоса» Олегом Рябчуком.

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