«Спартак» может принять участие в Зимнем кубке РПЛ

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о возможном участии команды в Зимнем кубке Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Есть вероятность того, что «Спартак» примет участие в Зимнем кубке РПЛ. У нас есть определённые пожелания, которые очень важны с точки зрения подготовки на вторую часть сезона. Совместно с коллегами из РПЛ обсуждаем то, как всё это организовать», — приводит слова Малышева «Чемпионат».

После двух туров РПЛ красно-белые набрали шесть очков и занимают второе место в турнирной таблице.

Ранее гендиректор «Спартака» прокомментировал информацию о возможных санкциях в отношении клуба за переговоры с защитником греческого «Олимпиакоса» Олегом Рябчуком.