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Алаев выступил против изменений в календаре РПЛ

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Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев поделился мнением об изменениях в календаре турнира.
Алаев выступил против изменений в календаре РПЛ
  • РИА Новости

«Я пока не вижу необходимости вносить изменения в календарь, который всегда и все будут обсуждать. Любой тренер найдёт в нём слабые места», — приводит слова Алаева ТАСС.

По словам главы РПЛ, календарь сложный для всех клубов.

«У кого-то календарь легче на старте, у кого-то — в середине, у кого-то — в конце. Но в целом он никому не способствует, никому не противоречит. Играйте в футбол, набирайте очки. Мне кажется, что дискуссию нужно закрыть. Лето, хорошая погода, матчи постоянные, давайте наслаждаться», — заявил он.

После двух туров РПЛ турнирную таблицу с шестью очками возглавляет «Краснодар». Второе место занимает московский «Спартак», который также набрал шесть очков. На третьей строчке с четырьмя очками располагается действующий чемпион — санкт-петербургский «Зенит». Вице-чемпион — столичный ЦСКА — набрал три очка и идёт на восьмой позиции.

Ранее Алаев назвал чрезвычайным происшествием ошибку главного арбитра Владислава Безбородова в матче второго тура РПЛ между ЦСКА и грозненским «Ахматом».

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