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Романо: «Челси» отправил запрос в «Брайтон» о трансфере вратаря Санчеса

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Лондонский «Челси» отправил в «Брайтон» официальный запрос о трансфере вратаря Роберта Санчеса.
Романо: «Челси» отправил запрос в «Брайтон» о трансфере вратаря Санчеса
  • Gettyimages.ru

Испанский вратарь не против перейти в лондонский клуб, поэтому «Брайтон» надеется, что голкипер будет продан этим летом, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

25-летний Санчес перешёл в «Брайтон» из «Леванте» в возрасте 17 лет и провёл за основной состав своего клуба 90 матчей. Голкипер имеет в своём активе один официальный матч за сборную Испании. Контракт игрока с «Брайтоном» истекает 30 июля 2025 года.

Ранее лондонский «Челси» подвергся дисциплинарным санкциям со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за нарушения правил финансового фейр-плей.

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