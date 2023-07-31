Романо: Дембеле запросил у «Барселоны» официальное разрешение на переговоры с ПСЖ
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Клубы могут не успеть активировать пункт об отступных в размере €50 млн, с 1 августа сумма удваивается, сообщает журналист Фабрицио Романо.
В сезоне-2022/23 Дембеле провёл за «Барселону» 35 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал девять голевых передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что часть игроков «Барселоны» уже знают о намерении нападающего Дембеле перейти в ПСЖ.