Романо: Дембеле запросил у «Барселоны» официальное разрешение на переговоры с ПСЖ

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле запросил у руководства каталонской команды разрешение на переговоры с «Пари Сен-Жермен».

Клубы могут не успеть активировать пункт об отступных в размере €50 млн, с 1 августа сумма удваивается, сообщает журналист Фабрицио Романо.

В сезоне-2022/23 Дембеле провёл за «Барселону» 35 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал девять голевых передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что часть игроков «Барселоны» уже знают о намерении нападающего Дембеле перейти в ПСЖ.