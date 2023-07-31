Алейшо: шансы на уход Карраскаля из ЦСКА в бразильский клуб маловероятны

Журналист Фабио Алейшо сообщил, что представители колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля считают маловероятным переход футболиста из московского ЦСКА в один из клубов Бразилии в летнее трансферное окно.

Бразильские клубы не успеют оформить переход игрока в связи с закрытием трансферного окна в Бразилии 2 августа, сообщает журналист в Twitter.

Как информирует журналист Иван Карпов, «Атлетико Паранаэнсе» предложил армейцам за 25-летнего колумбийца €7 млн + 30% от его последующей перепродажи. Контракт полузащитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее Родриго Лопес, агент Карраскаля, высказался о возможном уходе своего клиента в «Атлетико Паранаэнсе».