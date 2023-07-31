Гендиректор «Пахтакора»: Файзуллаев уже должен проходить медосмотр в ЦСКА
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«Файзуллаев попрощался с командой и уехал в Москву, он уже должен проходить медосмотр и прочие процедуры для перехода в ЦСКА», — цитирует Адисмана Sport24.
Отмечается, что «Пахтакор» не получал от армейского клуба официальных документов о трансфере футболиста.
Файзуллаев в 41 матче за команду из Узбекистана забил десять мячей и отдал три результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в €750 тыс.
Ранее сообщалось, что самарские «Крылья Советов» арендуют полузащитника ЦСКА Егора Ушакова с правом выкупа.