Гендиректор «Пахтакора»: Файзуллаев уже должен проходить медосмотр в ЦСКА

Генеральный директор ташкентского «Пахтакора» Дмитрий Адисман анонсировал переход 19-летнего нападающего команды Аббосбека Файзуллаева в столичный ЦСКА.

«Файзуллаев попрощался с командой и уехал в Москву, он уже должен проходить медосмотр и прочие процедуры для перехода в ЦСКА», — цитирует Адисмана Sport24.

Отмечается, что «Пахтакор» не получал от армейского клуба официальных документов о трансфере футболиста.

Файзуллаев в 41 матче за команду из Узбекистана забил десять мячей и отдал три результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в €750 тыс.

Ранее сообщалось, что самарские «Крылья Советов» арендуют полузащитника ЦСКА Егора Ушакова с правом выкупа.