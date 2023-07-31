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Агент Мелёхина подтвердил интерес к футболисту со стороны Бельгии и Италии

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Футбольный агент Антон Железняков прокомментировал возможный переход своего клиента, защитника «Ростова» Виктора Мелёхина, в европейский клуб.
Агент Мелёхина подтвердил интерес к футболисту со стороны Бельгии и Италии
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«Определённый интерес есть, и в номинацию Golden Boy он не зря попал. Бельгия, Италия, Турция — чистая правда. Звонки идут, мы находимся на связи. Сейчас время такое, надо, чтобы совпало очень много факторов, чтоб всё получилось», — цитирует Железнякова Metaratings.

Контракт 19-летнего игрока с «Ростовом» действует до июня 2027 года.

20 июня издание Tuttosport опубликовало список из 100 номинантов на премию лучшему молодому футболисту года в Европе — Golden Boy, в который попали полузащитник «Динамо» Арсен Захарян и Мелёхин. Лидером списка стал Джамал Мусиала, выступающий за «Баварию».

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поблагодарил президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Александра Алаева в разрешении ситуации с запретом Международной федерации футбола (ФИФА) на регистрацию новичков.

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