Агент Мелёхина подтвердил интерес к футболисту со стороны Бельгии и Италии

Футбольный агент Антон Железняков прокомментировал возможный переход своего клиента, защитника «Ростова» Виктора Мелёхина, в европейский клуб.

«Определённый интерес есть, и в номинацию Golden Boy он не зря попал. Бельгия, Италия, Турция — чистая правда. Звонки идут, мы находимся на связи. Сейчас время такое, надо, чтобы совпало очень много факторов, чтоб всё получилось», — цитирует Железнякова Metaratings.

Контракт 19-летнего игрока с «Ростовом» действует до июня 2027 года.

20 июня издание Tuttosport опубликовало список из 100 номинантов на премию лучшему молодому футболисту года в Европе — Golden Boy, в который попали полузащитник «Динамо» Арсен Захарян и Мелёхин. Лидером списка стал Джамал Мусиала, выступающий за «Баварию».

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поблагодарил президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Александра Алаева в разрешении ситуации с запретом Международной федерации футбола (ФИФА) на регистрацию новичков.