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В «Кайрате» подтвердили переговоры с «Зенитом» по трансферу защитника Аскарова

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Спортивный директор казахстанского «Кайрата» Константин Лежнёв прокомментировал информацию об интересе санкт-петербургского «Зенита» к защитнику Султану Аскарову.
В «Кайрате» подтвердили переговоры с «Зенитом» по трансферу защитника Аскарова
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«Кайрат» готов отпустить Аскарова в «Зенит». Мяч сейчас на стороне петербургского клуба, ждём их ответа в ближайшее время. Пока речь идёт о просмотре игрока», — приводит слова Лежнёва РИА Новости.

По данным казахских СМИ, 19-летний игрок привлёк к себе внимание санкт-петербургского клуба во время просмотра скаутами матчей юношеских и молодёжных команд «Кайрата».

На данный момент защитник играл только за «Кайрат-Жастар» в Первой лиге Казахстана. На счету Аскарова два гола в 20 матчах.

Ранее сообщалось, что бразильский «Фламенго» направил «Зениту» улучшенное предложение о трансфере полузащитника Вендела.

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