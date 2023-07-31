В «Кайрате» подтвердили переговоры с «Зенитом» по трансферу защитника Аскарова
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«Кайрат» готов отпустить Аскарова в «Зенит». Мяч сейчас на стороне петербургского клуба, ждём их ответа в ближайшее время. Пока речь идёт о просмотре игрока», — приводит слова Лежнёва РИА Новости.
По данным казахских СМИ, 19-летний игрок привлёк к себе внимание санкт-петербургского клуба во время просмотра скаутами матчей юношеских и молодёжных команд «Кайрата».
На данный момент защитник играл только за «Кайрат-Жастар» в Первой лиге Казахстана. На счету Аскарова два гола в 20 матчах.
Ранее сообщалось, что бразильский «Фламенго» направил «Зениту» улучшенное предложение о трансфере полузащитника Вендела.