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Карпов: «Пари НН» арендовал полузащитника «Динамо» Карапузова

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Полузащитник «Динамо» Владислав Карапузов перешёл в «Пари Нижний Новгород».
Карпов: «Пари НН» арендовал полузащитника «Динамо» Карапузова
  • РИА Новости

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, нижегородский клуб бесплатно арендовал 23-летнего россиянина с правом выкупа за 40 млн рублей, если тот проведёт 50% матчей.

По информации источника, 1 августа полузащитник присоединится к «Пари НН».

В нынешнем сезоне Карапузов принял участие в двух матчах за «Динамо» и не отметился результативными действиями. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Пари НН» сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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