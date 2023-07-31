Карпов: «Пари НН» арендовал полузащитника «Динамо» Карапузова

Полузащитник «Динамо» Владислав Карапузов перешёл в «Пари Нижний Новгород».

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, нижегородский клуб бесплатно арендовал 23-летнего россиянина с правом выкупа за 40 млн рублей, если тот проведёт 50% матчей.

По информации источника, 1 августа полузащитник присоединится к «Пари НН».

В нынешнем сезоне Карапузов принял участие в двух матчах за «Динамо» и не отметился результативными действиями. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Пари НН» сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).