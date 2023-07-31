Карпов: «Пари НН» арендовал полузащитника «Динамо» Карапузова
- РИА Новости
Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, нижегородский клуб бесплатно арендовал 23-летнего россиянина с правом выкупа за 40 млн рублей, если тот проведёт 50% матчей.
По информации источника, 1 августа полузащитник присоединится к «Пари НН».
В нынешнем сезоне Карапузов принял участие в двух матчах за «Динамо» и не отметился результативными действиями. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее сообщалось, что «Пари НН» сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).