«Фиорентина» заменила «Ювентус» в розыгрыше Лиги конференций сезона‑2023/24
- Gettyimages.ru
Об этом сообщается на официальном сайте флорентийского клуба.
28 июля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключил «Ювентус» из еврокубков на один год. Туринский клуб также заплатит штраф в размере €20 млн.
Напомним, что «старую синьору» обвиняют в многочисленных финансовых нарушениях. В связи с этим руководители туринцев Андреа Аньелли и Павел Недвед ушли в отставку в ноябре прошлого года.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» не будет подавать апелляцию на решение УЕФА об отстранении от еврокубков.