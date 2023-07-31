«Фиорентина» заменила «Ювентус» в розыгрыше Лиги конференций сезона‑2023/24

Флорентийская «Фиорентина» примет участие в розыгрыше Лиги конференций сезона‑2023/24 вместо туринского «Ювентуса».

Об этом сообщается на официальном сайте флорентийского клуба.

28 июля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключил «Ювентус» из еврокубков на один год. Туринский клуб также заплатит штраф в размере €20 млн.

Напомним, что «старую синьору» обвиняют в многочисленных финансовых нарушениях. В связи с этим руководители туринцев Андреа Аньелли и Павел Недвед ушли в отставку в ноябре прошлого года.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» не будет подавать апелляцию на решение УЕФА об отстранении от еврокубков.