Источник: болельщиков «Балтики» облили зелёнкой перед матчем второго тура РПЛ со «Спартаком»
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Как сообщает Telegram-канал Mash, инцидент произошёл около отеля «Хаятт» в Москве.
По информации источника, нападавший в маске подкараулил болельщиков калининградского клуба на выходе из автобуса, облил их зелёнкой и скрылся.
Пострадали как минимум десять человек. На месте работают скорая и полиция.
Встреча между «Балтикой» и «Спартаком» состоится 31 июля. Игра пройдёт на «Открытие Банк Арене» в Москве и начнётся в 19:30 мск.
Ранее защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал, что полузащитник Хесус Медина был поражён сильной негативной реакцией со стороны болельщиков после перехода из ЦСКА.