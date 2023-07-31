Источник: болельщиков «Балтики» облили зелёнкой перед матчем второго тура РПЛ со «Спартаком»

Болельщики калининградской «Балтики» были облиты зелёнкой перед матчем второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».

Как сообщает Telegram-канал Mash, инцидент произошёл около отеля «Хаятт» в Москве.

По информации источника, нападавший в маске подкараулил болельщиков калининградского клуба на выходе из автобуса, облил их зелёнкой и скрылся.

Пострадали как минимум десять человек. На месте работают скорая и полиция.

Встреча между «Балтикой» и «Спартаком» состоится 31 июля. Игра пройдёт на «Открытие Банк Арене» в Москве и начнётся в 19:30 мск.

Ранее защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал, что полузащитник Хесус Медина был поражён сильной негативной реакцией со стороны болельщиков после перехода из ЦСКА.