Вайцеховская: в сильнейшие мировые восьмёрки сумели бы отобраться восемь российских пловцов

Обозреватель RT Елена Вайцеховская не согласилась с мнением главного тренера сборной России по плаванию Сергея Чепика о том, что российские пловцы были бы в подавляющем числе финальных заплывов на прошедшем чемпионате мира по плаванию в Фукуоке (Япония).

Очень любопытную трактовку результатов финала Кубка России дал по его итогам главный тренер сборной Сергей Чепик:

«Первых мест у нас было бы три, вторых — два, третьих — два, четвёртых — три. И самое интересное: у нас 29 человек плыли бы в финалах. Это та критическая масса, которая должна прорваться и выстрелить в ближайшее время».

Но позволю себе небольшую ремарку.

Чемпионат мира — это соревнования, где на протяжении всего периода выступлений нужно плыть очень быстро. Иногда — с предварительных стартов, не говоря уже о полуфиналах. И это совсем другая работа, нежели выйти на финальный старт абсолютно свежим и вломить по максимуму.

Понятно, что всем нам хочется смотреть на ситуацию исключительно на позитиве, теша себя мыслями о том, что, выступай наши пловцы на чемпионате мира, они бы там дали жару. Но в реальности всё выглядит несколько иначе.

Если сравнить полуфинальные результаты, то есть те, по которым, собственно, и идёт отбор в финал. Придётся констатировать, что в сильнейшие мировые восьмёрки сумели бы отобраться всего восемь российских пловцов в девяти финалах. Причём в их числе не оказалось бы ни Ильи Бородина в комплексе, ни Кирилла Пригоды в брассе, ни Евгения Рылова в плавании на спине», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по плаванию россиянин Евгений Рылов сообщил, что планирует завершить карьеру в следующем году.