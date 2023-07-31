Узнать больше

«Зенит» обратится в ЭСК относительно удаления Семака в матче с «Ростовом»

Короткая ссылка
Санкт-петербургский «Зенит» обратится в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой разобрать решения главного арбитра матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» Евгения Кукуляка.
«Зенит» обратится в ЭСК относительно удаления Семака в матче с «Ростовом»
  • Gettyimages.ru

Как сообщили «Чемпионату» в пресс-службе санкт-петербургского клуба, «Зенит» изучает фрагмент с удалением главного тренера Сергея Семака.

Встреча проходила в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 1:1. После игры Семак вышел на поле, чтобы поговорить с одним из арбитров, и получил красную карточку.

После двух туров РПЛ сине-бело-голубые набрали четыре очка и занимают третье место в турнирной таблице. «Ростов» с четырьмя очками располагается на пятой строчке.

Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил о намерении добиться аннулирования красной карточки защитника команды Милана Гайича, полученную в матче второго тура РПЛ с грозненским «Ахматом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить