«Зенит» обратится в ЭСК относительно удаления Семака в матче с «Ростовом»

Санкт-петербургский «Зенит» обратится в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой разобрать решения главного арбитра матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» Евгения Кукуляка.

Как сообщили «Чемпионату» в пресс-службе санкт-петербургского клуба, «Зенит» изучает фрагмент с удалением главного тренера Сергея Семака.

Встреча проходила в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 1:1. После игры Семак вышел на поле, чтобы поговорить с одним из арбитров, и получил красную карточку.

После двух туров РПЛ сине-бело-голубые набрали четыре очка и занимают третье место в турнирной таблице. «Ростов» с четырьмя очками располагается на пятой строчке.

Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил о намерении добиться аннулирования красной карточки защитника команды Милана Гайича, полученную в матче второго тура РПЛ с грозненским «Ахматом».