Канадский хоккеист «Амура» Ли хочет получить гражданство России

Канадский защитник хабаровского «Амура» Кэмерон Ли заявил, что в ближайшее время планирует оформить гражданство России.

«Мне нравится в Хабаровске, меня полностью устраивают условия, которые созданы в клубе для игроков, поэтому я бы хотел стать частью России. Ну и частью «Амура», разумеется», — приводит слова защитника «Матч ТВ».

Ли отметил, что обсуждал этот вопрос с американским защитником московского «Матч ТВ» Бреннаном Менеллом, который на прошлой неделе указом президента России Владимира Путина получил российское гражданство.

«Бреннан раскрыл все детали этого процесса. Не думаю, что у меня должны быть какие-то проблемы», — заявил он.

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 25-летний канадец забросил семь шай и отдал 13 результативных передач в 53 матчах.

Ранее Менелл заявил, что был рад получить российское гражданство.