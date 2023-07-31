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Канадский хоккеист «Амура» Ли хочет получить гражданство России

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Канадский защитник хабаровского «Амура» Кэмерон Ли заявил, что в ближайшее время планирует оформить гражданство России.
Канадский хоккеист «Амура» Ли хочет получить гражданство России
  • Gettyimages.ru

«Мне нравится в Хабаровске, меня полностью устраивают условия, которые созданы в клубе для игроков, поэтому я бы хотел стать частью России. Ну и частью «Амура», разумеется», — приводит слова защитника «Матч ТВ».

Ли отметил, что обсуждал этот вопрос с американским защитником московского «Матч ТВ» Бреннаном Менеллом, который на прошлой неделе указом президента России Владимира Путина получил российское гражданство.

«Бреннан раскрыл все детали этого процесса. Не думаю, что у меня должны быть какие-то проблемы», — заявил он.

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 25-летний канадец забросил семь шай и отдал 13 результативных передач в 53 матчах.

Ранее Менелл заявил, что был рад получить российское гражданство.

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