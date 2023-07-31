Масалитин: ЦСКА и «Ахмат» будут подавать жалобу в ЭСК, потому что Безбородов сломал игру
- РИА Новости
«И ЦСКА, и «Ахмат» будут подавать жалобу в ЭСК, потому что чудила Безбородов сломал игру. Он вроде опытный судья, а не школьник какой-то, но сам дрогнул и поплыл. Понятно, что на тебя давят психологически, но возьми всё в свои руки. Сколько можно допускать эти судейские ошибки из тура в тур?» — приводит слова Масалитина Metaratings.
В прошедшей встрече, которая проходила на «Ахмат-Арене» в Грозном, Безбородов назначил пять пенальти и показал три красные карточки. Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил о намерении добиться аннулирования красной карточки защитника команды Милана Гайича.