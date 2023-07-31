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Тренер «Ахмата» Ташуев раскритиковал судейство в матче с ЦСКА

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Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев оценил судейство в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.

«Есть вопросы ко всем трём пенальти. В первом была игра в грудь, по касательной мяч касается руки. Во втором — лёгкое касание ноги, игрок упал. Много вопросов — и не только в отношении пенальти. Ещё и красная карточка. Мне, как тренеру, судейство не понравилось», — приводит слова Ташуева пресс-служба грозненского клуба.

Встреча проходила на «Ахмат-Арене» в Грозном и завершилась со счётом 3:2.

В составе армейцев хет-трик с пенальти оформил нападающий Фёдор Чалов. У хозяев с 11-метровых дубль оформил форвард Мохамед Конате.

Защитник красно-синих Милан Гайич, а также защитники «Ахмата» Марат Быстров и Андрей Семёнов получили красные карточки.

Московская команда набрала три очка и поднялась на восьмое место в турнирной таблице. Грозненцы без очков располагаются на 14-й строчке.

Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил о намерении добиться аннулирования красной карточки Гайича.

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