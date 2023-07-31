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Экс-судья ФИФА Хусаинов назвал отговорками проблемы со связью на матче «Ахмат» — ЦСКА

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Экс-арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов заявил, что разговоры о проблемах со связью у судей на матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ахматом» и ЦСКА являются отговорками.

«Можно только догадываться, зачем Владислав Безбородов пошел смотреть повтор, а только потом дал перебить пенальти. Ляп приличный, а проблемы со связью никого не волнуют. Это отговорки», — цитирует Хусаинова РИА Новости.

По информации «Матч ТВ», наблюдались проблемы со связью между судьями и VAR‑центром в Москве.

Встреча на стадионе «Ахмат Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу красно-синих.

Судья Безбородов назначил за матч пять пенальти, четыре из которых были пробиты в первом тайме. Перед повторным ударом форварда грозненцев Мохамеда Конате арбитр показал красную карточку игроку ЦСКА Милану Гайичу после просмотра VAR (45+10).

Ранее бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой заявил, что проблемы судей со связью не оправдывают их плохую работу в матче между ЦСКА и «Ахматом».

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