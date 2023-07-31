Кайо заявил, что удача помогла «Краснодару» выиграть в матче с «Сочи»

Защитник «Краснодара» Кайо заявил, что гол, забитый «с помощью удачи», помог его команде одолеть «Сочи» в матче второго тура чемпионата России.

«Все знают, что всегда тяжело играть против «Сочи», но у нас получалось контролировать матч. В конце смогли забить мяч с помощью удачи и довести встречу до победы», — цитирует Кайо «Матч ТВ».

Встреча на стадионе ФК «Краснодар» завершилась со счётом 2:0. В составе «быков» отличились Кайо Панталеан (45 + 1) и Джон Кордоба (90 + 4).

Следующий матч «Краснодар» проведёт с «Пари Нижний Новгород», «Сочи» сыграет с «Ахматом».

Ранее бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал судейство в матче второго тура чемпионата России с «Ахматом» (3:2).