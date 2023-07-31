Гришин: Безбородов в матче «Ахмат» — ЦСКА выпал из своей тарелки

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал судейство в матче второго тура чемпионата России с «Ахматом» (3:2).

«Безбородов — сильнейший судья РПЛ, но сегодня он каждый момент бегал смотрел на VAR. Его звали, значит, он пропускал те эпизоды. Владислав выпал из своей тарелки», — цитирует Гришина «РБ Спорт».

Встреча на стадионе «Ахмат Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу красно-синих.

Судья назначил за матч пять пенальти, четыре из которых были пробиты в первом тайме. Перед повторным ударом форварда грозненцев Мохамеда Конате арбитр показал красную карточку игроку ЦСКА Милану Гайичу после просмотра VAR (45 + 10).

Ранее Безбородов грубо ответил на вопрос о своём судействе в матче «Ахмат» — ЦСКА.