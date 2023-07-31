Ротенберг: белоруска Азаренко и украинка Свитолина не пожмут руки на турнире в США

Двукратная победительница турниров Большого шлема, бывшая первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко и бронзовый призёр Олимпиады-2020 украинка Элина Свитолина не будут пожимать руки в матче первого круга теннисного турнира категории WTA 500 в Вашингтоне (США).

Свитолина заявила, что общалась с генеральным директором WTA Стивом Саймоном, который заверил её, что перед матчем с Азаренко будет объявлено, что рукопожатий не будет, сообщает журналист Бен Ротенберг в Twitter.

9 июля Свитолина заявила, что продолжит отказываться от рукопожатий с россиянками на Уимблдоне. Спортсменка, одержавшая победу, не стала пожимать руку Азаренко после матча четвёртого круга Уимблдона. При этом зрители освистали последнюю, посчитав, что это она отказывается от рукопожатия.

Ранее руководство Женской теннисной ассоциации (WTA) заявило, что организаторы турнира в Праге должны были допустить российскую спортсменку к участию в соревнованиях.