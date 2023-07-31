Безбородов грубо ответил на вопрос о своём судействе в матче «Ахмат» — ЦСКА

Главный арбитр матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» — ЦСКА (2:3) Владислав Безбородов в грубой форме ответил журналисту на вопрос о своей работе.

«Ничего не говорю. Ты что, глухой?» — цитирует Безбородова «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Ахмат Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу красно-синих.

Судья назначил за матч пять пенальти, четыре из которых были пробиты в первом тайме. Перед повторным ударом форварда грозненцев Мохамеда Конате арбитр показал красную карточку игроку ЦСКА Милану Гайичу после просмотра VAR (45 + 10).

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос о судействе после победы над «Ахматом».