Безбородов грубо ответил на вопрос о своём судействе в матче «Ахмат» — ЦСКА
«Ничего не говорю. Ты что, глухой?» — цитирует Безбородова «Матч ТВ».
Встреча на стадионе «Ахмат Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу красно-синих.
Судья назначил за матч пять пенальти, четыре из которых были пробиты в первом тайме. Перед повторным ударом форварда грозненцев Мохамеда Конате арбитр показал красную карточку игроку ЦСКА Милану Гайичу после просмотра VAR (45 + 10).
Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос о судействе после победы над «Ахматом».