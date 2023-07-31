Федотов: не в нашей компетенции давать оценку действиям арбитра
«У судей есть их руководство, которое разберётся во всех тонкостях. Есть переговоры, там всё станет ясно и понятно. Не в нашей компетенции давать оценку действиям арбитра», — цитирует Федотова пресс-служба ЦСКА.
Встреча на стадионе «Ахмат Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу красно-синих.
Судья Безбородов назначил за матч пять пенальти, четыре из которых были пробиты в первом тайме. Перед повторным ударом форварда грозненцев Мохамеда Конате арбитр показал красную карточку игроку ЦСКА Милану Гайичу после просмотра VAR (45 + 10).
Ранее бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой заявил, что проблемы судей со связью не оправдывают их плохую работу в матче второго тура РПЛ между «Ахматом» и ЦСКА.