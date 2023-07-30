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Евсеев — о матче с «Локомотивом»: проигрывает тренер, возьму ответственность на себя

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Главный тренер воронежского «Факела» Вадим Евсеев высказался о причинах поражения от «Локомотива» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Евсеев — о матче с «Локомотивом»: проигрывает тренер, возьму ответственность на себя
  • РИА Новости

«Играли вперёд, за спину группе обороны соперника, создавали давление. Во втором тайме этого было мало. Почему‑то стали играть поперёк. Возьму на себя ответственность за этот результат. Проигрывает тренер», — цитирует Евсеева «Матч ТВ».

Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу железнодорожников. В составе победителей мячи забили Артём Дзюба (13-я минута), Наир Тикнизян (60-я, 89-я), Сергей Пиняев (67-я). У проигравших отличился Евгений Марков (33-я).

«Локомотив» в матче третьего тура 5 августа сыграет в гостях с ЦСКА. «Факел» на следующий день на выезде — с калининградской «Балтикой».

Ранее арбитр Владислав Безбородов назначил четыре пенальти в первом тайме матча второго тура РПЛ между «Ахматом» и ЦСКА.

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