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«Чемпионат»: хавбек «Локомотива» Марадишвили близок к переходу в «Урал» на правах аренды

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Полузащитник московского «Локомотива» Константин Марадишвили близок к переходу в «Урал» на правах аренды.
«Чемпионат»: хавбек «Локомотива» Марадишвили близок к переходу в «Урал» на правах аренды
  • РИА Новости

У 23-летнего футболиста был вариант перейти в «Ростов», от которого он отказался, сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что переход в «Урал» должен быть оформлен в ближайшее время.

Футболист в сезоне-2022/23 сыграл в 26 матчах за «Локомотив» во всех турнирах, забил два мяча и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.

Ранее игрок «Локомотива» Наир Тикнизян стал первым защитником в РПЛ в XXI веке, забившим в четырёх матчах подряд.

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