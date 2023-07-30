«Чемпионат»: хавбек «Локомотива» Марадишвили близок к переходу в «Урал» на правах аренды

Полузащитник московского «Локомотива» Константин Марадишвили близок к переходу в «Урал» на правах аренды.

У 23-летнего футболиста был вариант перейти в «Ростов», от которого он отказался, сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что переход в «Урал» должен быть оформлен в ближайшее время.

Футболист в сезоне-2022/23 сыграл в 26 матчах за «Локомотив» во всех турнирах, забил два мяча и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.

Ранее игрок «Локомотива» Наир Тикнизян стал первым защитником в РПЛ в XXI веке, забившим в четырёх матчах подряд.